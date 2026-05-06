Koyulhisar'daki öğrenciler için kültürel gezi düzenlendi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki öğrenciler için kültürel gezi düzenlendi.
Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, gezi kapsamında Batman ve Mardin'de tarihi bölgeleri gezdi.
Okul Müdürü Hasan Yavuz, gezinin düzenlenmesine katkılarından dolayı Koyulhisar Kaymakamı Muhammet Hasan Kukuş ve Belediye Başkanı Bora Karakullukcu'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA / Serkan Alkan