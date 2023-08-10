Kosova Başbakanı Albin Kurti, Prizren'deki el sanatları sergisini ziyaret etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Orkide Kadınlar Derneği tarafından Prizren Yunus Emre Enstitüsünde açılan 'Gelenekten Geleceğe' el sanatları sergisini ziyaret etti. Sergi, 18 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Orkide Kadınlar Derneği tarafından Prizren Yunus Emre Enstitüsünde açılan "Gelenekten Geleceğe" el sanatları sergisini ziyaret etti.

Başbakan Kurti'ye ziyaretinde, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ile Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Recai Yılmaz eşlik etti.

Burada konuşan Kurti, başarılı ve güzel bir serginin tanıtımında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurti, Orkide Kadınlar Derneğinin başta el sanatları olmak üzere Prizren'in kültürel mirasının tanıtılması ve korunmasına yönelik değerli çalışmaları için minnettarlığını ifade etti.

Başkonsolos Doğan da Kosova'da kadınların her alanda temsil edilmelerine, ekonomik hayatta aktif rol üstlenmelerine önem verdiklerini belirtti.

Doğan, tüm bu gayretlerin iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan da sergide el emeği göz nuru çalışmalarla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el işlerini, kadının gücü ve hünerleriyle bütünleştirdiklerini söyledi.

Sergi, 18 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.