Koray Avcı, Isparta'da Zafer Bayramı kutlamalarında konser verdi

Isparta Belediye Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı, valilik önünde müzik severlerle buluştu. Konserde Avcı, sevilen şarkılarını seslendirdi ve vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Avcı'ya çiçek ve Isparta'nın simgesi olan gülden üretilen ürünlerin bulunduğu bir sepet hediye edildi.