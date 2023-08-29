Koray Avcı, Isparta'da Zafer Bayramı kutlamalarında konser verdi
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Isparta Belediye Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı, valilik önünde müzik severlerle buluştu. Konserde Avcı, sevilen şarkılarını seslendirdi ve vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Konser sonunda Avcı'ya çiçek ve Isparta'nın simgesi olan gülden üretilen ürünlerin bulunduğu bir sepet hediye edildi.
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Koray Avcı konser verdi.
Isparta Belediye Başkanlığı koordinesinde valilik önünde müzik severlerle buluşan Avcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
2 saat sahnede kalan Avcı, müzik severlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Konserin sonunda Isparta Belediye Başkan Vekili Fahrettin Gözgün, Avcı'ya çiçek ve kentin simgesi olan gülden üretilen ürünlerin içinde bulunduğu bir sepet hediye etti.