Konya'da Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümünde Hat Sergisi Açıldı

Konya'da, Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında hat sergisi açıldı.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Meram Belediyesi ile hattat Hüseyin Öksüz ve talebelerinin işbirliğiyle hazırlanan "Telamiz-i Konevi-4" adlı serginin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, serginin bu yıl 4'üncüsünün açıldığını söyledi.

Her defasında sergilenen eser sayısının arttığını belirten Kavuş, "29 Aralık'a kadar açık kalacak sergide 113'ü 71 öğrencisine ait, ikisi hattat Hüseyin Öksüz hocamıza ait olmak üzere 115 eser sergilenecektir." dedi.

Hattat Öksüz de öğrencilerine "Sizler benim gökyüzündeki yıldızlarımsınız." dedikten sonra, protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesti.

Katılımcılar, daha sonra sergideki eserleri inceledi.