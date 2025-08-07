Kocakonak Panayırı 29 Ağustos'ta Başlıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kocakonak Panayırı, bu yıl 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Panayır süresince kurulan eğlence alanlarının yanı sıra farklı ürünlerin yer aldığı satış stantları ziyaretçilerle buluşacak.

Kocakonak Panayır alanında 6 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Panayırın son gününde Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta başlayacak 24. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri de yapılacak.