Kocakonak Panayırı 29 Ağustos'ta Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocakonak Panayırı, eğlence alanları ve çeşitli etkinliklerle dolu olacak. Panayırın son gününde Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü kutlanacak.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Kocakonak Panayırı, bu yıl 29 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Panayır süresince kurulan eğlence alanlarının yanı sıra farklı ürünlerin yer aldığı satış stantları ziyaretçilerle buluşacak.

Kocakonak Panayır alanında 6 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Panayırın son gününde Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta başlayacak 24. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri de yapılacak.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.