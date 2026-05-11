Kocaeli Üniversitesi'nde "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği yapıldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bahar şenlikleri kapsamında tahta araba yarışı "Red Bull Formulaz Kampüs" etkinliği düzenlendi.

Üniversitedeki 12 kulübün tasarladığı tahta arabalar, Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı etkinlik alanına getirildi. Burada ekipler, son kontrollerini ve hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Olası kazalara karşı pistin bazı bölümlerine saman balyaları konuldu, yarışmacılar kask, kolluk ve dizlik taktı.

Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği parkuru ilk sırada tamamlayan sürücü ve kulüp üyeleri sevinç yaşadı.

KOÜ Yeni Nesil Ebeler Kulübü Başkanı ve tahta araba sürücüsü Merve Köklü, AA muhabirine, güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, bunun için üniversite yönetimine ve Red Bull ekibine teşekkür etti.

Tahta araba kullanarak, daha önce deneyimlemediği bir macera yaşadığını dile getiren Köklü, "Etkinlik heyecanlı geçiyor. Az önce yarıştım, her ne kadar birinci olamasam da tasarımda birinci olduğumuzu düşünüyorum. Bahar şenlikleri, sınav haftası öncesi bizlere moral oldu çünkü hem araba tasarımı yaparken hem de boyama yaparken çok eğlendik. Hayatımda ilk defa tahta arabayla yarışmaya katıldım." ifadesini kullandı.

KOÜ Racing Kulübü Üyesi ve tahta araba sürücüsü Umut Al da etkinliği beğendiklerini vurgulayarak, "Bahar şenlikleri, sınav haftasının verdiği stresi üzerimizden atmamıza vesile oluyor. Ekip arkadaşlarımızla farklı ve güzel bir deneyim yaşadık." dedi.