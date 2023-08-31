Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'nda Leman Sam konseri düzenlendi. Büyük zaferi kutlayan Kırşehirliler, Cacabey Meydanı'na sığmadı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve binlerce Kırşehirli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını Leman Sam konseri ile kutladı.

Başkan Ekicioğlu, Leman Sam'a plaket takdimi sırasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli sanatçımız Leman Sam'a çok teşekkür ediyoruz, sağlık sorunlarına rağmen verdiği sözün arkasında duruğu için. Özellikle böylesi sanatçılarımız, Neşet Ertaşlar, Mahzuni Şerifler, Musa Eroğlular, Arif Sağlar, Onur Akınlar, Leman Samlar gerçekten 'tuhaf' (önemli) insanlar.

Cumhuriyetin 100. yılında bu meydanlarda Onuncu Yıl Marşı'nı, İzmir Marşı'nı dinleyenler, rahatsız olanlar az da olsa oldu ama bundan sonra daha nice 100 yıllar çocuklarımız, torunlarımız bu türküleri, şarkıları, marşları değerli sanatçılarımızla birlikte bu meydanlarda dinlemeye ve söylemeye devam edecekler.

Değerli sanatçımız baston desteği için sizlerden müsaade istedi, Neşet Ertaş da ceketini çıkarmak için sizlerden müsaade isterdi. 'Tuhaf' bir yapı. Devlet Sanatçılığı veriyorlar ve kabul etmiyor. Neden 'tuhaf'lar? Kırşehir muhalif bir kent. Moğollardan bu tarafa Anadolu Erenlerinin merkezi tarih ve kültür şehri. Ahi Evran-ı Veli, Moğollara karşı savaşarak can verdi. Bizler de Kırşehir'de onun torunlarıyız. Kızılırmak havzasında Kılıçözü Deresinin bulunduğu bu topraklarda Anadolu Erenleri mesken edinmişler; Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran-ı Veli'nin; son kuşakta Pir Sultan'ın çocukları, torunları Muharrem Ertaşlar, Çekiç Aliler, Hacı Taşanlar.

Demek ki muhalif olununca sanatçı olunuyor, takla atınca saray soytarısı. Kırşehir bu akşam önemli tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Bu meydan sanatsal faaliyetlerde ve konserlerde her zaman dolar. Siyasetçilerin dolduramadıkları yeri bir sanatçı doldurabiliyorsa demek ki bu kentin kimliğinde bir özellik var. Sevgili Leman Sam da bu anlamlı günde bizlerle olduğu için teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum."