Kırşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Leman Sam Konseri Düzenliyor

Kırşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılında Cacabey Meydanı'nda ücretsiz Leman Sam konseri düzenleyecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm vatandaşları konser için davet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de Cacabey Meydanı'nda ücretsiz Leman Sam konseri düzenlenecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cacabey Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Leman Sam konserine tüm vatandaşları davet etti. Başkanı Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Sevgili Kırşehirliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kırşehir Cacabey Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşamaya hazırlanıyoruz. Zafere sahip çıkan halkımız her şeyin en güzeline layık. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen Leman Sam konseri Cacabey Meydanı'nda ücretsiz olarak yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacak olmamızın büyük gururunu şimdiden yaşıyoruz. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıl önceki önemli aşamalarından birisi ve biz de Cumhuriyet'imizi Ata'mızdan aldığımız şekliyle gelecek kuşaklara teslim edeceğiz. 101. yıl coşkumuzu Kırşehir Belediyesi olarak siz değerli hemşehrilerimiz için organize ettiğimiz Leman Sam konseriyle hep birlikte yaşayacağız.

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de değerli sanatçımız Leman Sam Cacabey Meydanı'nda bizlerle olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yıl dönümünde sevgili Nurdan İpek ve Ender Balkır bizlerle olmuştu. Bilindiği üzere Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Müzik alanında dahil olan ilk ve tek iliz. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak böylesi anlamlı günlerde müzik alanında fark yaratmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos'ta Cacabey Meydanı'nda ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz konserlere tüm hemşehrilerimizi bekliyorum."