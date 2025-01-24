Kırklareli'nin Zenginlikleri 'Yerli Turist' Filmiyle Tanıtıldı

Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan "Yerli Turist" filminin gösterimi yapıldı.

Vali Uğur Turan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kentin doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Bu zenginliklerin tanıtılmasının önemine işaret eden Turan, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise film hakkında bilgi verdi.

Filmde tarihçi yazar Koray Şerbetçi, arkeolog Cem Korunmaz ile kendisinin rol aldığını belirten Bulut, kentin zenginliklerini tanıtmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

Daha sonra Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Belediye Başkanı Bulut, oyuncu ve yönetmenlere çiçek verdi.