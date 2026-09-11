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Kırıkkale'de üzüm hasadı

Kırıkkale'de üzüm hasadı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üreticiler, 4 bin dönümlük alanda yetiştirilen üzümün hasadını gerçekleştirdi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üreticiler, 4 bin dönümlük alanda yetiştirilen üzümün hasadını gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hasada katılarak üzümleri bağından toplayan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu'nun bereketli topraklarında, alın teriyle büyüyen üzümlerin hasadında üreticilerin sevincine ortak olduklarını ifade etti.

Toplanan üzümlerden pekmez kaynatıldığını anlatan Sarıibrahim, "Toprağın bereketini, emeğin kıymetini çiftçilerimizle birlikte bir kez daha hissettik. Rabbim ürünümüzü bereketli, çiftçimizin emeğini karşılıksız bırakmasın. Bu güzel hasada emek veren, toprağı alın teriyle işleyen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hasadımız hayırlı, bereketimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Sarıibrahim, 6 bin ton üzüm rekoltesi beklendiğini kaydetti.

Hasada, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Delice Kaymakamı İmran Demirel, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Delice Belediye Başkanı Yılmaz Uyan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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