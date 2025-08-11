Kıranardı 2. Pilav Şenliği'nde Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Kıranardı 2. Pilav Şenliği'nde Birlik ve Dayanışma Vurgusu
Güncelleme:
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kıranardı 2. Pilav Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlikte gözleme pişiren Büyükkılıç, etkinliğin birlik ve dayanışma sembolü olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'la birlikte Kıranardı 2. Pilav Şenliği'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kıranardı Kent Ormanı'nda Kıranardı Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği ile muhtarlık işbirliğiyle gerçekleşen şenliğe katılan Büyükkılıç, gözleme pişirip vatandaşlara ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şenliğin birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti.

Okandan da şenlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
500
