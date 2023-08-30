Kıraç, Fethiye'de Zafer Bayramı kutlamalarında konser verdi

Fethiye'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sanatçı Kıraç, Beşkaza Meydanı'nda konser verdi. Kıraç, Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarına da bolca yer verdi.

Fethiye'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sanatçı Kıraç, Beşkaza Meydanı'nda konser verdi.

Büyük Taarruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. Yıldönümünde sevilen sanatçı Kıraç, Fethiyelilerle buluştu. Muğla Büyükşehir ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren Kıraç, Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarına da bolca yer verdi. Konser alanını dolduran müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Konserde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kıraç'a çiçek takdim etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "En önemli zaferlerden birisini kutluyoruz. Önce kendisine sonra milletine güvenen bir dahi sayesinde bu kutlamayı yapıyoruz. Bunun arkasında büyük bir mücadele var. Atamızın yürüdüğü yola bakıp umudumuzu yitirmememiz lazım" şeklinde konuştu. - MUĞLA