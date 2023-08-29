Kıraç, Fethiye'de Zafer Bayramı kutlamalarında konser verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç, Beşkaza Meydanı'nda konser verdi. Konserde Kıraç, sevilen eserlerini seslendirirken, müzikseverler Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Konserin ardından Kıraç'a çiçek takdim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç konser verdi.

Muğla Büyükşehir ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranları ile buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kıraç'a çiçek takdim etti.