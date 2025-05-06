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Kings Of Convenience, 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta Konser Verecek

Kings Of Convenience, 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta Konser Verecek
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Indie pop'un sevilen grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Konserde grup elemanlarına davul ve basçı da eşlik edecek. Öncesinde Sena Şener sahne alacak.

AKUSTİK indie pop'un başarılı grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs akşamı KüçükÇiftlik Park'ta, müzikseverlerle bir araya gelecek.

Sakin ve pürüzsüz vokallerle yarattıkları Bossa-nova etkileşimli naif ve melankolik pop ile türünün en başarılı örnekleri arasında gösterilen Kings of Convenience, konser akşamı Erlend Oye ve Erik Glambek Boe ile sahne alacak. Vokal ve gitarları ile sevenlerinin karşısında olacak ikiliye bazı parçalarında bir davulcu ve bir de basçı eşlik edecek. Gruptan önce konserin açılışını, kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken Sena Şener yapacak.

Grup, 1999 yılında Belle and Sebastian ve Coldplay ile müzik dünyasına yeni bir kapı açan "Yeni Akustik Hareket"in öncülerinden oldu. 2009'da yayınlanan Declaration of Dependence albümü ile başarı yakalayan grup, 2021'de Peace or Love albümündeki "Know How", "Misread", "I'd Rather Dance with You", "Mrs. Cold" gibi şarkıları ile unutulmazlar listesindeki yerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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