"Kiminle düşüp kalktığımızı bilmek vatandaşlık görevimiz" | Kibarlık Budalası Remix'i yönetmenleri Mehmet Binay ve M. Caner Alper anlattı

26. İstanbul Tiyatro Festivali, komedi ve hicvin ölümsüz ismi Molière'in doğumunun 400. yılını kutluyor. Festival programında "Molière'in 400. Yılı" teması altında, ünlü yazarın eserlerinin çağdaş uyarlamalarından 358 yıl sonra ilk kez sansürsüz sahnelenecek orijinal haline, ünlü sinema yönetmenleri M. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın ilk tiyatro oyunundan dünyanın en köklü tiyatro topluluğu Comédie-Française'in bu yıla özel yapımlarına kaçırılmayacak gösteriler yer alıyor.

'Zenne', 'Çekmeceler' ve 'Bergen' filmleriyle tanınan yönetmen ikilisi M. Caner Alper ve Mehmet Binay, renkli karakterler ve etkileyici dramatik hikayelerle sinema perdesinde yarattıkları eşsiz dünyayı bu kez sahneye taşıyor ve ilk oyunları 'Kibarlık Budalası Remix'i İstanbul Tiyatro Festivali için yönetiyor.