Kilis'te 'Kim Var?' sanat etkinliğine yoğun ilgi

Kilis'te, "Kim Var?" sanat etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen program, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen etkinlik, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kilis Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edildi. Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sahne performansı ve özenle seçilen repertuvarı katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilirken, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne performansları da programa renk kattı. Orkestra ve koro eşliğinde icra edilen eserler izleyicilerden beğeni topladı. - KİLİS

