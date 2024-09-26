Kıbrıs Harekatı'nı Başlatan 'Ayşe Tatile Çıksın' Parolası Film Oluyor

Filmin adı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasında kullanılan şifreli mesajdan ilham alıyor ve o dönemin acı dolu anılarını canlandırmayı amaçlıyor. Lacivert Media'nın kurucusu Özer, şu anda senaryo aşamasında olan film için ekip ve oyuncu kadrosu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"TÜRK DÜNYASINDA YANKI BULACAK PROJELERLE DEVAM EDECEK"

Filmin sadece bir tarihsel olayın anlatımı değil, aynı zamanda daha geniş bir vizyonun ilk adımı olduğunu vurgulayan yapımcı Coşkun Özer, bu vizyonun "Girişimin Yüzyılı" adıyla anıldığını ifade etti. "Girişimin Yüzyılı", Türk devletlerini bir araya getirerek ortak projeler üretmeyi ve bu projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir yol haritasını temsil ediyor. Kıbrıs'ta yaşanan olaylarla başlayan bu büyük proje, Türk dünyasının her köşesinde yankı bulacak farklı projelerle sürecek. Özer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının "Türkiye Yüzyılı" vizyonundan ilham alarak oluşturdukları bu girişimin, Türk dünyasının ortak değerlerini geleceğe taşımayı hedeflediğini ve sadece Türkiye için değil, tüm Türk devletleri için ortak bir gelecek inşasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

"Ayşe Tatile Çıktı" filmi, bu büyük vizyonun ilk somut adımı olarak Kıbrıs'ta yaşanan acıları hatırlatmayı ve Türk halkları arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor.