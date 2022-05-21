Keşan'da &quot;Gölge Ustası&quot; tiyatro oyunu sahnelenecek - Haberler

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Keşan'da "Gölge Ustası" tiyatro oyunu sahnelenecek

AA - Emel Sampri - Kültür Sanat
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Keşan'da 'Gölge Ustası' tiyatro oyunu sahnelenecek

Keşan ilçesinde, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Gölge Ustası" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Keşan ilçesinde, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Gölge Ustası" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, oyunun yarın 20.00'de Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacağı belirtildi.

"Gölge Ustası" tiyatro oyununun Keşan İyilik Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) yararına sahneleneceği aktarılan açıklamada, "Yeşim Dorman ve Yıldırım Türker'in yazdığı, Sinan Pekinton'un yönetmenliğinde sahneye konulacak oyunun biletleri Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden temin edilebilir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emel Sampri - Kültür Sanat

Ankara Devlet Tiyatrosu, Selim Sesler, Tiyatro, Keşan, Kültür Sanat, Haberler

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