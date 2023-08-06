Kentsel dönüşümde yıkılan evlerden çıkan kapılar antika pazarında hayat buluyor

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerden çıkarılan kapılar, antika pazarında farklı formlara dönüştürülerek yeniden kullanılıyor. Antikacı İbrahim Koçak, kapıları çocukluk anılarını hatırlattığı için topladığını ve üzerlerine desen işleyerek bambaşka bir görünüme kavuşturduğunu belirtti. Eski eşyaların boya ve desenlerle yeni formlara dönüştürülmesiyle eskiye olan özlem artıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerden çıkarılan kapılar, mahir ellerde farklı formlara dönüştürülerek yeniden hayat buluyor.

Çankaya'daki Ayrancı Mahallesi'nde her ayın ilk pazar günü kurulan, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara'da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.

Pazarın ilgi çeken stantlarından biri de "Çorumlu Kel İbo" olarak tanınan ve yaklaşık 40 yıldır antikacılık yapan İbrahim Koçak'ın tezgahı. Farklı ürünlerin yer aldığı tezgahta, kentsel dönüşüme giren evlerden çıkarılan kapılar dikkati çekiyor.

Koçak, AA muhabirine, Türkiye'nin pek çok şehrini ve köyünü antika eşyaları koleksiyonerlerle buluşturmak için gezdiğini belirtti.

"Eski" diye sokağa atılan eşyaların kendisi için oldukça kıymetli olduğunu dile getiren Koçak, "Bir rivayete göre Kaşıkçı Elması bile çöpten çıkmış. Ben niye sokağa atılan eşyaları almayayım ki?" dedi.

Koçak, Çorum'da kentsel dönüşüme giren evlerden çıkarılan kapıları, çocukluk anılarını hatırlattığı için ağlayarak topladığını, bu kapıların üzerine desen işleyerek bambaşka bir görünüme kavuşturduğunu söyledi.

Eski eşyaların artık boya ve desenlerle yeni formlara dönüştürüldüğünü, birçok müşterisinin de buna rağbet gösterdiğini anlatan Koçak, "Eskiye dönüş başladı, insanlar eski zamanlara özlem duyuyor. Alıcılar kapıları ya kendi evlerinde kullanıyor ya da duvara monte ediyor, masaya çeviriyor." diye konuştu.

Koçak, kantar, ayakkabı boyama sandığı, orak ve dokuma tezgahı gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklere ait aletlerin alıcılardan ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.