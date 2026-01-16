Haberler

Ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Tiran'da sahne aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da RTSH Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven'ın 'Re Majör Keman Konçertosu'nu yorumladı.

Uluslararası ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Arnavutluk Radyo Televizyon (RTSH) Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Ganiyev, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Sanat Üniversitesi Salonu'nda Gridi Kraja'nın yönettiği orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluştu.

Keman virtüözü Ganiyev, müzik tarihinin zorlu konçertolarından biri olan Ludwig van Beethoven'ın "Re Majör Keman Konçertosu, Op. 61"i yorumladı.

Konserde, RTSH Senfoni Orkestrası da farklı müzik eserlerini icra etti.

Konseri, öğrenciler, sanatseverler ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ilgiyle takip etti.

İlk konserini 10 yaşında Moskova Kremlin Sarayı'nda veren Ganiyev, Türkiye'nin genç nesil keman virtüözleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Trump: İran'ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum

İran idamları durdurdu, Trump'tan açıklama geldi