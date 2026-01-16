Ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Tiran'da sahne aldı

Uluslararası ödüllü keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, Arnavutluk Radyo Televizyon (RTSH) Senfoni Orkestrası ile sahne aldı.

Ganiyev, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Sanat Üniversitesi Salonu'nda Gridi Kraja'nın yönettiği orkestra eşliğinde müzikseverlerle buluştu.

Keman virtüözü Ganiyev, müzik tarihinin zorlu konçertolarından biri olan Ludwig van Beethoven'ın "Re Majör Keman Konçertosu, Op. 61"i yorumladı.

Konserde, RTSH Senfoni Orkestrası da farklı müzik eserlerini icra etti.

Konseri, öğrenciler, sanatseverler ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ilgiyle takip etti.

İlk konserini 10 yaşında Moskova Kremlin Sarayı'nda veren Ganiyev, Türkiye'nin genç nesil keman virtüözleri arasında yer alıyor.