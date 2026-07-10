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Yaşayan Kütüphane Söyleşisinde Eğin kültürü konuşuldu

Yaşayan Kütüphane Söyleşisinde Eğin kültürü konuşuldu
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde şenlik kapsamında düzenlenen söyleşide, kent kültürü, gelenekler ve toplumsal hafıza ele alındı.

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde şenlik kapsamında "Yaşayan Kütüphane Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Osman Torun'un moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Ahmet Ataman, Kemaliye'nin kent kültürü, gündelik yaşamı, gelenekleri ve toplumsal hafızasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda, Eğin'in kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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