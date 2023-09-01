Kemal Başar, yeni şarkısı 'Geldin Bana'yı müzikseverlerin beğenisine sundu

Tiyatrocu ve müzisyen Kemal Başar, 'Kemal'in Şarkıları' ve 'Yarım Kalmasın' albümlerinin ardından yeni teklisi 'Geldin Bana'yı müzikseverlerle buluşturdu. Başar, müzikal çalışmalarını ve şarkılarının söz ve müziğini kendisinin yaptığını belirtti.

"Kemal'in Şarkıları" ve "Yarım Kalmasın" albümlerinin ardından müzikal çalışmalarına devam eden tiyatrocu ve müzisyen Kemal Başar, yeni teklisi "Geldin Bana"yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Müzikal çalışmalarının yanı sıra tiyatro eserleri de kaleme alan ve yöneten Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni şarkısı ile müzikal çalışmalarını anlattı.

Küçüklüğünde gitar çalmaya meraklı olduğunu dile getiren Başar, "İlk gitarımı Mazhar Alanson hediye etti. Rahmetli babam Savaş Başar'ın Devlet Tiyatrosundan çok iyi kardeşiydi, bize de gider gelirdi. Elinde bir küçük kırmızı gitar vardı. Onu çok sevmiştim. İlk gitarım Mazhar ağabeyin bana hediye ettiği bu kırmızı gitardı." dedi.

"Şarkılarımın sözü ve müziği bana ait"

Müzikal çalışmalarını TED Ankara Koleji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Devlet Konservatuvarında sürdürdüğünü, Hıncal Uluç'un da ilgilendiği bir grupları olduğunu ifade eden Başar, şunları kaydetti:

"Bir Ankara grubu olmamıza rağmen çok ciddi turneler yaptık. O yıllarda rock şarkılarını dört sesle söyleyerek, çok sesli müzik yapan kimse yoktu. Sonra grup dağıldı. Ben babamı kaybettim, tiyatrocu oldum. Seneler içinde pek çok şarkı yaptım. Albümdeki şarkıların neredeyse tamamının sözü ve müziği bana aittir. Yani sadece şarkıcılık yapmıyorum, aynı zamanda şarkı sözleri yazıyor ve müziklerini besteliyorum."

Hasan Saltık ile çok yakın arkadaş olduklarını ve vefatından önce onun teklifiyle "Kemal'in Şarkıları" albümünü hazırladıklarını anlatan Başar, "Üstüne pandemi oldu, sonra da ne yazık ki Hasan'ı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kemal Başar, daha sonra Krl Müzik ile anlaşarak şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sunduğunu dile getirdi.

"Geldin Bana" bütün dijital kanallarda

Daha pek çok şarkısı bulunduğunu aktaran Başar, "O şarkıları tek tek single yapalım dedik. Beşir Bayraktar'ın katkısıyla, dünya çapında gitar sanatçımız Burak Altuni'nin gitarının ana enstrüman olduğu ilk single'ımız 'Yarım Kalmasın'ı çıkardık. 1 Eylül itibarıyla da son yaptığım şarkı, yine sözü müziği bana ait olan 'Geldin Bana' bütün dijital kanallarda çıktı." diye konuştu.

Birkaç ayda bir tekli çıkarmayı planladığını sözlerine ekleyen Başar, "Müzik böyle devam edecek herhalde. Televizyonda Ercan Saatçi ile 'Çok Akustik', çeşitli televizyon programları ve konserler. Ayrıca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ve tiyatro çalışmalarının müsaade ettiği kadar, bana ayrılan sürenin sonuna gelmeden, elimde eteğimde ne varsa uzaya atmak istiyorum. Müzik çalışmaları bitmeyecek, yani hep devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.