Keçiören Belediyesi Öğretmenleri 126 Bin Düğümlük İpek Halı Dokudu

Keçiören Belediyesine bağlı Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından 7 ay süren bir çalışma sonucunda 126 bin düğümlük ipek halı dokundu. Halı, Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde Türk (Gördes) düğüm tekniğiyle tamamlandı.

Keçiören Belediyesine bağlı Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri 126 bin düğümlük ipek halı dokudu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde dokunan halının yüzde yüz ipek iplikle ve Türk (Gördes) düğüm tekniğiyle 7 ayda tamamlandığı belirtildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Selçuklu dönemine ait çeşitli geometrik desenlerle dokunan halıya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Halımızı Bursa'dan getirdiğimiz yüzde yüz ipekten dokuduk. Bu halıda 420 sıra var. Ayrıca 600 çözgü ipi, 300 çift düğüm tekniğiyle dokundu. İpek halı, Türk 'Gördes' düğümü ile toplam 126 bin düğümden oluşuyor. Dokuması 7 ay sürdü."

Estergon Kalesi'ndeki sekiz atölyeden biri olan dokuma atölyesinde halının yanı sıra kilim, heybe, örtü ve çanta türü çeşitli süs eşyaları da dokunuyor.