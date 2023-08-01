Kdz. Ereğli Belediyesi, Semicenk'i vatandaşlarla buluşturdu

Kdz. Ereğli Belediyesi, '23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında Semicenk'i halkla buluşturdu. Konserde Semicenk'in şarkılarına izleyenler de eşlik etti ve müzisyen arkadaşlarıyla düet yaptı. Konser sonunda Belediye Başkanı Semicenk'e çiçek takdim etti ve 'Kdz. Ereğli il olsun' çağrısını yineledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, '23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında Semicenk'i vatandaşlarla buluşturdu.

23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde, orkestrası doğal afet nedeniyle Kdz. Ereğli'ye gelemeyen Semicenk, halkla buluştu. Açık hava halk konserinde sahne alan Semicenk'in şarkılarına izleyenler de eşlik etti. Semicenk, müzisyen arkadaşları Doğu Swag ve Rast ile de düet yaptı.

Konser sonunda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve torunları Duhan ve Tuva ile sahneye çıkarak Semicenk'e çiçek takdim etti. Başkan Posbıyık, sahnede "Kdz. Ereğli il olsun" çağrısını yineledi.