Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, Sivil Toplum Örgütleriyle Buluştu

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, '23. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali' öncesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Festivale kısa bir zaman kalmasına rağmen çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten başkan Posbıyık, sivil toplum örgütlerinin fikirlerine ve önerilerine ihtiyacımızın olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, '23. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali' öncesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Posbıyık, 6 ve 9 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 23. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali öncesi sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu.

Toplantıya; Başkan Posbıyık'ın yanı sıra Kdz. Ereğli Belediye Meclis üyeleri, Festival Komitesi, Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Festivale kısa bir zaman kalmasına rağmen çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Festival hazırlıklarına erken başlamıştık ancak tüm ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası durdurduk ve Ereğli halkı ile birlikte deprem bölgesine tüm Türkiye gibi destek verdik. Elimizden geleni yaptık. Seçimin de ardından tüm Türkiye'de festivaller yapılıyor. Halkımızdan da festival yapılması yönünde talepler alıyoruz. Biz de ekibimizle birlikte hazırlıklara başladık. Bu festival Ereğli halkının festivali. Sivil toplum örgütleri etkinlikleri ile festivalimize renk katıyor. Yine güzel bir festival geçirmek için Ereğli halkının, sivil toplum örgütlerinin fikirlerine ve önerilerine ihtiyacımızı var. Sizlere form dağıttık. Festivalde etkinlik düzenlemek isteyen kuruluşlarımız derneklerimiz 8 Haziran Perşembe günü son gün Kültür Müdürlüğü'müze başvurularını yapabilirler. Sanatçıların belirlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Sanatçı fiyatları da ülkemizdeki zamlara göre artışlarına göre artmış. Festivale katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."