Kayseri'de 47 yıl önce sel nedeniyle terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi

Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesindeki 1979 yılında yaşanan sel felaketinin ardından terk edilen eski köy, dronla kar altında görüntülendi. Köy, güvenli bir bölgeye taşınırken, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 47 önce yaşanan sel felaketinin ardından terk edilen eski köy kar altında dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından eski köy, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

Yaklaşık 2 bin rakımda konumlanan eski yerleşim yeri, birkaç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

İçinde taştan kemerli evler ve tarihi cami yıkıntıları bulunan eski köy dronla görüntülendi.

Öte yandan köyde hayvancılık için kullanılan gölet kısmen buz tuttu.

