Haberler

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde tavla turnuvası düzenlendi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde tavla turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen tavla turnuvasında Canan Bayram şampiyon oldu. Başkan Metin Kösedağ, etkinliğin dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından tavla turnuvası düzenlendi.

Cemiyetin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda basın mensubu katıldı.

Eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda, finale Canan Bayram, Yüksel Yıkılmaz ve Olcay Düzgün çıktı.

Canan Bayram'ın turnuva şampiyonu olduğu müsabakada dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından konuşan Kösedağ, cemiyet olarak yalnızca mesleki faaliyetlerle değil, sosyal etkinliklerle de üyelerini bir araya getirmeye önem verdiklerini söyledi.

Bu tür organizasyonlarla meslektaşları arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kösedağ, "Aynı zamanda yoğun çalışma temposu içerisinde görev yapan basın mensuplarımızın bir nebze olsun meslek stresinden uzaklaşmalarını sağlamak istiyoruz. Bugün burada kazanan sadece dereceye giren arkadaşlarımız değil, dostluk ve dayanışma ruhu olmuştur. Önümüzdeki süreçte de üyelerimize yönelik benzer sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlara ağırlık vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
40 yıllık hasret sona erdi: Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü

40 yıllık gurbet sona erdi: Ali Amca vatan toprağına kavuştu