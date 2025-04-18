Kayseri'de 'Oku, Yarış, Kazan' Kitap Okuma Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "Oku, Yarış, Kazan" ismiyle düzenlediği kitap okuma yarışmalarının 4'üncüsü için kayıtlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kitap okuma yarışmalarının kayıtları sürüyor.

Kitap okuma yarışması için kayıtları başlatan KAYMEK, kitapseverleri yeni bir yarışma ile buluşturmayı da hedefliyor.

Yarışmaya katılacak ortaokul öğrencileri Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi", lise öğrencileri Tufan Gündüz'ün "Dede Korkut Destanları 13. Hikaye ve Soylamalar Ekli", 18 yaş ve üzerindeki bireyler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Sahnenin Dışındakiler" ile başvuruda bulunacak.

Her kitap için ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 19 Mayıs Pazartesi saat 23.59 olarak belirlendi. Yarışmanın tarih ve saati, başvuru yapanlara yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek.

Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışma sonuçlarına göre her kitap için birincilere 8 bin lira, ikincilere 6 bin lira ve üçüncülere 4 bin lira ödül verilirken 3 kişiye de mansiyon olarak 1000 lira ödül verilecek.