Kayseri'de Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası Kutlandı

Sağlık çalışanlarının gözünden ebeler ve hemşireler objektiflere yansıdı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan:

"Ebelerimiz ve hemşirelerimiz sevginin, şefkatin, merhametin ve özverinin adıdır"

KAYSERİ - Kayseri'de sağlık çalışanları tarafından açılan ve ebe ile hemşirelerin çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisi alkış topladı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Ebeler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hastanedeki sağlık çalışanlarının ebe ve hemşireleri çalışırken çektiği fotoğrafların bulunduğu serginin de açılışı gerçekleştirildi. Ebe ve hemşirelerin çalışmaları sağlık çalışanlarının kadrajına yansırken, açılan sergi yoğun ilgi gördü. Program hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sultan Şahin, "Herkesin duygularını ifade eden bir program hazırlamak istedik. Fotoğraflarla da bunu tamamladığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımızın 2 aylık bir çalışması sonucunda sergimizi hazırladık. Hepsini alanda çalışan arkadaşlarımız hazırladı. Güzel bir sergi ortaya çıktı" dedi.

23 yıllık hemşire ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Safiye Taşkın da, "Hastanemizde kurduğumuz kulüp ile fotoğraf sergisi açmaya karar verdik. 2 aylık kısa bir sürede bu sergi hazırlandı. Bu yoğun tempoda kısa sürede hazırlamak güzel oldu. Hepimizin hastalara karşı bakış açısı farklı. Ortak noktada buluşuyoruz ama farklı bakış açıları ile bu noktaya geliyoruz. Sergimizin adını da bakış açısı koyduk" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, "Bugün ebe ve hemşirelerimiz ile birlikte günlerini kutlamak adına organizasyon gerçekleştirdik. Ebelerimiz ve hemşirelerimiz sevginin, şefkatin, merhametin ve özverinin adıdır. Sağlık sisteminin de vazgeçilmez parçalarıdır. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her anda onların yanı başlarında her daim ebelerimizi ve hemşirelerimizi görebilirsiniz. Günlerini kutluyorum. En kötü günleri böyle olsun. gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.