Kaymakam Batuhan Kalkan dünya evine girdi

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi sakinleri, hemşerileri olan Kaymakam Batuhan Kalkan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Yurtdışı eğitim programından dönen Kaymakam Batuhan Kalkan, öğretmen Başak Kırtay ile hayatını birleştirdi. Çift için Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğün töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Dans gösterisiyle başlayan düğünde davetliler, gece boyunca halay çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Düğündeki misafirlerle birer birer ilgilenen Batuhan Kalkan ve Başak Kırtay çifti, mutluluk pastasını birlikte kesti. Renkli görüntülere sahne olan düğün, gece geç saatlere kadar süren halaylarla sona erdi. - ERZURUM

