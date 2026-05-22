Haberler

Kastamonu'da "Suya Yazılan Aşk" ebru sergisi kapılarını açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Kent Müzesi'nde, ebru sanatının önemli isimlerinden Mustafa Düzgünman'a ait eserlerin yer aldığı 'Suya Yazılan Aşk' sergisi ziyarete açıldı. Sergi, Kurban Bayramı sonuna kadar gezilebilecek.

Kastamonu Kent Müzesi'nde, ebru sanatının önemli isimlerinden Mustafa Düzgünman'a ait eserlerin yer aldığı "Suya Yazılan Aşk" sergisi ziyarete açıldı.

Kastamonu Valiliği himayesinde, Kastamonu Kent Müzesi tarafından düzenlenen "Suya Yazılan Aşk" Mustafa Düzgünman Ebru Koleksiyonu Sergisi, törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Vali Meftun Dallı, protokol üyeleri, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Koleksiyoner Oğuzhan Arslanoğlu'nun özel koleksiyonunda yer alan nadide eserlerin sergilendiği etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Programda, Kent Müzesi Sorumlusu Dr. Murat Karasalihoğlu, ebru sanatının duayen isimlerinden Mustafa Düzgünman'ın hayatı ve sanat anlayışı hakkında bilgi verdi. Sanatın manevi yönüne dikkat çekilen açılışta geleneksel ebru duası da okundu. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, Ebru Sanatçısı Zümer Mütevelli rehberliğinde sergiyi gezdi. Katılımcılar, eserlerin hikayelerini dinlerken, sergi gezisinin ardından Mütevelli tarafından canlı ebru performansı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Dallı, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, serginin hazırlanmasında emeği geçen koleksiyoner Oğuzhan Arslanoğlu'na, Kent Müzesi personeline ve katkı sunanlara teşekkür etti. Yoğun katılımla açılan "Suya Yazılan Aşk" Mustafa Düzgünman Ebru Koleksiyonu Sergisi, Kurban Bayramı sonuna kadar Kent Müzesi'nde ziyaret edilebilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz

Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı

Eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Forkliftle çıkarıldı
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri! Kimler var kimler
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Beklenen açıklamayı yaptı!
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

Bu nasıl kader? Yardım etmek isterken canından oldu
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı

Transfer olmak istediği takımı açık açık söyledi