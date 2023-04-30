Kasalarla domatesi sırtlarında 40 metre taşıyıp finiş çizgisine ulaştılar

3 dakikada 1 kilo 550 gram domates yiyen kadın yarışmacı birinci oldu

Antalyalı kadınların yarışmasından renkli görüntüler

Domates yeme yarışmasında birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler

ANTALYA - Antalya'da bu yıl 24'üncüsü yapılmakta olan Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan "Kadınlar Matinesi" özel etkinliğinde kadınlar arasında yapılan yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Sırtlandıkları domates kasalarıyla 40 metrelik parkuru tamamlaya çalışan, halat çekme ve çuvalla koşma yarışmalarında kıyasıya mücadele elen kadınlar, domates yeme yarışmasında da 3 dakikada 1 kilogram 500 gramın üzerinde domatesi yemeyi başardılar.

Kumluca ilçesinde yapılan ve yarışmaların yapıldığı stada sadece kadınların alındığı etkinlikte, kadınlar arasında domates kasası taşıma yarışması, halat çekme yarışması, domates yeme yarışması ve çuvalla yürüme yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalara katılan kadınlar takım halinde ve bireysel olarak rakiplerini mağlup etmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. 12 Yarışmacının katıldığı domates kasası taşıma yarışmasında 40 metre uzaklığa 3 dakika içerisinde 12 domates kasası taşıyan Hasret Cengiz birinci, 11 kasa taşıyan Hatice Işık ikinci ve 10 kasa taşıyan Ela Karakaya ise üçüncü oldu.

9 yarışmacının katıldığı domates yeme yarışmasında ise 3 dakika içerisinde bir kilo 550 gram domates yiyen Emine Uysal birinci, bir kilo 26 gram domates yiyen Dudu Yılmaz ikinci, 990 gram domates yiyen Ela Karakaya ise üçüncü oldu. 12 Yarışmacının katıldığı çuvalla yürüme yarışmasında yürüme parkurunu tamamlayan Tansu Eryılmaz birinci, Zehra Akdağ ikinci ve Hatice Işık üçüncü oldu.

8 takımın katıldığı ve yarışmacıların halat çekme mücadelesinde yerlerde sürüklendiği yarışmada ise Kumluca Belediyesi takımı, rakibi Fırtınalar takımını mağlup ederek yarışmanın birincisi oldu. Yarışma sonunca dereceye giren yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, eşi Nurgül Köleoğlu ve Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir'in eşi Havva Erdemir tarafından çeşitli hediyeler verildi.