Karşıyaka Belediyesi, Anıl Piyancı'nın önerisiyle kayıt stüdyosu kurdu

Karşıyaka Belediyesi, rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın önerisiyle kurduğu kayıt stüdyosunun inşaatını tamamladı. Stüdyo için gerekli olan ekipmanlar ise Piyancı ve müzisyen arkadaşlarının destekleriyle tamamlanacak.

Karşıyaka Belediyesi, rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın önerisiyle kurduğu kayıt stüdyosunun inşaatını bitirdi. Stüdyo için gerekli olan ekipmanlar ise Piyancı ve müzisyen arkadaşlarının destekleriyle tamamlanacak.

Karşıyakalı rap sanatçısı Anıl Piyancı'nın önerisi, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla Çatı Bostanlı'da oluşturulan kayıt stüdyosunun inşaat çalışmaları tamamlandı. Binanın ses izolasyonu yapılarak hem vokal hem de enstrümanlara uygun bir stüdyo tasarlandı. Ayrıca, birinde mix yeri de olan iki küçük stüdyo daha oluşturuldu. Stüdyo içerisinde yer alacak mikrofon, akustik panel ve ses izolasyon köpükleri gibi ekipman ihtiyaçları ise Piyancı ile müzisyen arkadaşlarının destekleriyle temin edilecek ve ardından stüdyo ücretsiz olarak genç yeteneklerin kullanımına sunulacak.

PİYANCI'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Kayıt stüdyosunda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte incelemelerde bulunan Anıl Piyancı "Çok içime sinen bir stüdyo oldu. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Sıra ekipmanları yerleştirmeye geldi. Ekipmanlar için tüm yardımsever müzisyen arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Stüdyoya gençler için imkanlar dahilinde en güzel makinaları koyalım. Bu ücretsiz kayıt stüdyosu sayesinde yeni nesildeki gençlere, yetenekli insanlara fayda sağlayalım. Bir sürü yeni yıldız buradan yükselsin" dedi.

"KATKI SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Belediye Başkanı Tugay da "Belediyemiz mimarları ve ekiplerinin yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda, profesyonel kayıt stüdyomuzun inşaatını tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sürecin en başından bu yana yanımızda olan, ekipman temini için de büyük çaba harcayan Anıl Piyancı'ya çok teşekkür ediyorum. Sanatçı arkadaşlarının da kendisinin çağrısına destek vereceğine yürekten inanıyorum. Stüdyomuzu yakın zamanda faaliyete geçirebilmek için hazırlıklarımıza yoğun şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.