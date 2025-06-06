Kars'taki Ani Ören Yeri'nde 1000 Yıllık Güneş Saati Ziyarete Açıldı

Kars'ta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkarılan yaklaşık 1000 yıllık güneş saati, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan; cami, kilise, katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Medeniyetlerin yaşam bulduğu 85 hektarlık alana kurulu antik kentteki Ani, nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı 1500'e yakın yer altı yapısıyla geçmişe ışık tutuyor.

Surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan yaklaşık 25 kadar önemli yapının ayakta kaldığı Ani'de her dönem kazı çalışmaları yürütülüyor.

2021'de büyük hamam bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan güneş saati, ilk kez müzede 15 gün önce ziyarete açılarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuldu.

Ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdür Vekili Hakim Aslan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi" kapsamında Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda çıkartılan eserlerin sergilendiğini söyledi.

Ani'deki kazılarda gün yüzüne çıkartılan güneş saatinin de ilk defa sergiye çıktığını vurgulayan Aslan, "2021'de Ani Ören Yeri'nde hamam bölgesinde gerçekleştirilen kazıda bulunmuş olan güneş saatimiz, çalışmaları tamamlanıp sergimize çıkmış oldu." dedi.

Güneş saatinin çok erken dönemden itibaren örneklerinin görülebildiğini dile getiren Aslan, "Özellikle Roma ve Helenistik dönemde gelişerek bir ivme yakaladığını biliyoruz ancak Orta Çağ döneminde güneş saatleri ile ilgili gelişmelerin çok da ileri düzeye ulaşmadığı hatta Helenistik döneminin de gerisinde kaldığı görülmekte." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1000 yıllık olan güneş saatinin önemini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Ani Ören Yeri, hamam kazısında bulmuş olduğumuz güneş saati bizim açımızdan önemli, özellikle yarım daire formunda ve 12 dilimli olarak tasarlanmaktadır. Ortasında da bir metal çubuk obje ile oluşturulmuş olan gölge yani güneşin çubuk üzerine oluşturduğu gölge sonucu saatler gösterilmektedir. Yaklaşık 1000 yıl öncesine tarihlenen güneş saati, 1000 yılın ardından yapılan arkeolojik bilimsel kazılar sonucunda ortaya çıktı, ziyaretçiye sergilenmeye başladı."