Mısır'ın kadim Karnak Tapınağı'na "kış güneşi" vurdu

Güncelleme:
Mısır'ın Luksor kentindeki Karnak Tapınağı'na, kış mevsiminin başlangıcını haber veren güneş ışınları vurdu. 21 Aralık'ta gerçekleşen astronomik olay, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Ancak Feyyum'daki Karun Sarayı'nda bulutlar nedeniyle gün doğumu gözlemlenemedi.

Mısır'ın Luksor kentindeki Karnak Tapınağı'na antik dönemde "kış mevsiminin başlangıcını" haber veren güneş ışınları vurdu.

Bölgede kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen ve 21 Aralık'ta yaşanan astronomik olayda, Karnak Tapınakları'nın arasından güneşin doğuşu, bu yıl da turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Gün doğumu için yapılan etkinlik çerçevesinde, eski Mısır kıyafetleri giyen çocuklar dans ederken yerli ve yabancı çok sayıda turist güneşin doğuşunu izlemek için bölgeye geldi.

Firavunlar tarafından dünyanın güneşin etrafındaki hareketleri hesaplanarak inşa edilen Karnak Tapınağı'nda güneşin doğuşu her yıl 21 Aralık'ta şafak vaktinden önce yerini alan turistler tarafından gözlemleniyor. Mısır firavunlarının "kış vuruşu" olarak niteledikleri olay, yaklaşık 25 dakika sürüyor.

Karun Sarayı'nda gün doğumunu bulutlar gizledi

Mısır'ın orta kesimindeki Feyyum kentinde yer alan Karun Sarayı'nda ise güneşin doğuşu bulutlar nedeniyle görülmese de bu olay da turistler tarafından ilgiyle takip edildi.

Feyyum Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Seyyid eş-Şura, AA muhabirine, normalde yaklaşık 25 dakika süren doğa olayının bu yıl bulutlar sebebiyle gözlemlenemediğini söyledi.

Tapınağın sadece son 5 dakika zayıf bir ışık huzmesini aldığını ifade eden Şura, 2012'den bu yana güneşin bulutlarla ikinci defa engellendiği ifade etti.

Luksor kentindeki, "Karnak ve Deyru'l-Bahri Tapınağı" ile Feyyum'daki "Karun Sarayı'na" her yıl 21 Aralık tarihinde, kış mevsiminin başlangıcının habercisi olarak değerlendirilen güneş ışınları vuruyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Kültür Sanat
