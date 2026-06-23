Haberler

Kırıkkale'de geleneksel tornet yarışları yapıldı

Kırıkkale'de geleneksel tornet yarışları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde geleneksel tornet yarışmasının üçüncüsü yapıldı. Öğrenciler kıyasıya mücadele ederken, dereceye girenlere bisiklet hediye edildi. Kaymakam Yasin Mert, etkinliğin gelenekleri yaşatmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışmasının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Yeşilevler Mahallesi'nde oluşturulan pistte yapılan organizasyona katılan öğrenciler, yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın birincisi Karakeçili İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğit Yenice olurken, ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediyesi verildi.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert ve kurum temsilcileri, öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Programda öğrencilere ve katılımcılara, dondurma, döner, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramında bulunuldu.

Kaymakam Mert, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, ilçede ve bölgede hemen herkesin tornet sürdüğünü söyledi.

Büyüklerin çocukluğunun unutulmaz oyuncağı tornet heyecanını baharın enerjisiyle bir araya getirdiklerini anlatan Mert, "Geleneksel bir çocuk oyuncağı olan torneti büyüklerinin katkıları ve destekleriyle hazırlayan çocuklar, yarışmalara katılarak bu heyecanı yaşadı. Gelenek ve göreneklerimizi sürdürmek adına bu tür etkinlikler önem arz etmektedir." diye konuştu.

Etkinlikte, bisiklet sürüşü, çocuk oyunları, eğlenceli yarışmalar ve gösteriler de yapıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum

"Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum"
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ve beklenen oldu! Aziz Yıldırım...
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık

Görüntü İstanbul'dan! Bugün yine birileri adına utandık
Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi
Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama

O pankartlar için Mansur Yavaş cephesinden açıklama var

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta