Kapalı Çarşı Altındaki Tarihi Medresenin Turizme Kazandırılması Talep Edildi

1) TARİHİ KAPALI ÇARŞININ ALTINDAKİ MEDRESENİN KALINTILARININ TURİZME KAZANDIRILMASI TALEBİ

KAYSERİ'de tarihi Kapalı Çarşı'nın altında 1270'li yıllarda Müiniddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan 'Pervane Bey Medresesi'nin kalıntılarının turizme kazandırılması talebinde bulunuldu. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Kazancılar Çarşısı'nın hemen altındayız. Bu medrese pek bilinmez. Ama burası yıllardır toprak altında kalmış çok önemli bir medresedir. Birçok kişi bunun ne varlığından ne de şehrin göbeğinde yer altında böyle bir medresenin olduğundan haberdar. Buranın bir an önce halka ulaşması, turizme kazandırılması lazım. Yapısı buna çok müsait" dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı altındaki 'Pervane Bey Medresesi' 1270'li yıllarda Müiniddin Süleyman Pervane tarafından yaptırıldı. 1277'de Moğollar tarafından öldürülen Müiniddin Süleyman Pervane'nin, inşa ettirdiği medrese de yine Moğollar tarafından yıkıldı. Zamanla toprak altında kalan yapının üzerine Kapalı Çarşı inşa edildi. 1985 yılında Kapalı Çarşıda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında medresenin taşlarına rastlandı. Yapılan inceleme sonucunda yapının 'Pervane Bey Medresesi' olduğu anlaşılarak üzeri beton tabliye ve direklerle kapatılarak koruma altına alındı. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, medresenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Cingil, "Burada şu an bir medresenin içindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer, İstanbul Kapalı Çarşısından sonra Anadolu'nun en büyük çarşısı olan Kayseri Kapalı Çarşısı. Daha da önemlisi kuyumcular ve sarrafların yoğun bir şekilde bulunduğu Kazancılar Çarşısı'nın hemen altındayız. Bu medrese pek bilinmez. Kayserililer bile bilmez. Ama burası yıllardır toprak altında kalmış çok önemli bir medresedir. Burası 'Pervane Bey Medresesi'dir" diye konuştu.

'TEKRAR İHYA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Medresenin yapımına ilişkin bilgi veren Cingilil, "Müinüddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılmıştır. Müinüddin Süleyman Pervane, Moğollar döneminde görev yapıyor. Müinüddin Süleyman Pervane ile aynı dönemde Hatiroğlu Şerafettin isyanı başlıyor. Hatiroğlu Şerafettin isyan hareketini başlatmak için kendisine de bir güvence oluşturmak adına Mısır'daki Türk Memlük Devleti başındaki Baybars'la temasa geçiyor. Ondan da olur cevabını alıyor. Bunu duyan Müinüddin Süleyman Pervane de aynı şekilde Baybars'la temasa geçiyor. Bunu Moğolların öğrenmesiyle canıyla ödüyor. Şu anda içinde bulunduğumuz medresesi de Moğollar tarafından yıkılıyor. Öyle bir yıkılıyor ki tekrar ihya olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'TABLİYE VE AYAKLARLA SABİTLENMİŞ'

Yıkılan medresenin zaman içerisinde şehrin yükselmesiyle toprak altında kaldığını belirten Cingil, "Yaklaşık 300 yıl sonra da tam üzerine ağır ağır Kapalı Çarşı kuruluyor. Burası 1985 yılında Kapalı Çarşı'nın kuzey tarafı Bayındırlık tarafından, restorasyona alınıyor. Bu restorasyon çalışmaları sırasında bir çöküntü oluşmasıyla buranın taşları ortaya çıkıyor. Daha sonra araştırıldığında kayıtlarda sık sık geçen medresenin burası olduğu görülüyor ve burası koruma altına alınıyor. Çok da güzel bir koruma sistemi kurulmuş. Bildiğimiz AVM'lerin garajları gibi üstüne güzel bir tabliye ve ayaklarla sabitlenmiş" dedi.

'TURİZME KAZANDIRILMASI LAZIM'

Medresenin yeniden ayağa kaldırılamayacağını belirten Cingil, şöyle konuştu: "Dolayısıyla şimdi bu medresenin tekrar ihya olması mümkün değil. Ama burada birçok kişi bunun ne varlığından haberdar ne de şehrin göbeğinde yer altında böyle bir medresenin olduğundan haberdar. Buranın bir an önce halka ulaşması lazım. Turizme kazandırılması lazım. Şu andaki yapısı buna çok müsait. Çok fazla bir masraf gerektirmeden ortaya çıkarılabilecek, halka açılabilecek bir durumda. Bunun için bu çalışmaların ivedilikle yapılması gerekmektedir. Bu medrese yaklaşık 800 yıllık bir tarihi olan çok önemli bir medresedir. 800 yıllık tarihi ve hikayesi de olan bu medrese bir an önce halka açılması gerekmektedir."