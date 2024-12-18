Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Uçuşa Geçti

Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı bir haftadır uçuş gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları yeniden gökyüzünü süsledi.

Nevşehir genelinde kış mevsimi dolayısıyla etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı 11 Aralık'tan beri düzenlenemeyen sıcak hava balon turları, gün doğumunda gerçekleştirildi.

Göreme beldesi çevresindeki balon kalkış alanlarında ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Sıcak hava balonları peribacaları ile kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Nevşehir Koordinatörlüğünce günlük hava durumu değerlendirmelerinin ardından verilen izinle gerçekleştiriliyor.