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Kanal D'nin 'Annem Ankara' Dizisi Cannes'da Tanıtıldı

Kanal D'nin 'Annem Ankara' Dizisi Cannes'da Tanıtıldı
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Kanal D'nin yeni projesi 'Annem Ankara', Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2024'te tanıtıldı. Dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, evrensel bir kadın hikayesini anlatacaklarını vurguladılar.

KANAL D'nin iddialı projesi Annem Ankara'nın ilk tanıtımı Cannes'da yayınlandı. Yakında ekranlara gelecek dizinin ilk görüntüleri, içerik endüstrisinin en önemli buluşma noktası olan MIPCOM'da dünya devleri ile buluştu. Annem Ankara'da başrolü paylaşan Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür, evrensel bir hikayeyi ekranlara getireceklerini söyledi.

GÜÇLÜ YAPIMLAR

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM 2024, medya yöneticileriyle dünya profesyonellerini bir araya getirdi. Fuara katılan Kanal D International; Annem Ankara ve İnci Taneleri gibi son dönemin güçlü yapımlarını uluslararası medya gruplarına tanıttı.

FUARIN GÖZDESİ

1990'lı yıllarda bir kadının üç çocuğuyla verdiği mücadelenin anlatılacağı Annem Ankara, fuarın gözde yapımları arasında yer aldı. Türkiye'de merakla beklenen dizinin ilk görüntüleri fuar kapsamında dünya devleri ile buluştu. Dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür Meet Our Stars (Yıldızlarla Buluşmalar) etkinliğine katıldı.

VAZGEÇMEYEN BİR KADIN

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi" dedi.

EVRENSEL BİR HİKAYE

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikaye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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