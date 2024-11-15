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Kahramanmaraş'ta Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu Tamamlandı
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu, iki gün süren yoğun içerikle sona erdi. Sempozyum, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla, şehirdeki manevi toparlanmaya katkı sağlama amacıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta Cihannüma Derneği'nce düzenlenen Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu tamamlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2 gün süren sempozyumun kapanış töreninde konuşan KSÜ Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Tiyek, çok anlamlı ve kültürü zengin bir sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kentte kültürel maneviyatı yüksek sempozyumların yapılması gerektiğini belirten Tiyek, şöyle devam etti:

"Düzenlediğimiz program, 2 gün boyunca yoğun bir içerikle bugün bitiyor 7'inci oturumumuzla sona eriyor. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 30 akademisyen ve bilim insanı sempozyumumuza katıldı. Açılış oturumu dün gerçekleştirildi ve yoğun bir katılım oldu. Bu oturumlarda çeşitli sunumlar yapıldı. Şehrimiz, yakın geçmişte bir deprem yaşadı ve bu anlamda büyük bir travma atlatan kentimiz için bu program oldukça önemliydi."

Bu tür sempozyumların olması gerektiğini aktaran Tiyek, manevi toparlanmaya katkı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tiyek, "Kültürümüzde önemli bir yeri olan mümtaz şahsiyetlerin fikirlerini, düşüncelerini ve katkılarını gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir faaliyet icra ettiğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sempozyum sonunda hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
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