Kahramanmaraş'ta Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda sevilen sanatçılar sahne alıyor. Şarkıcı Bayhan, fuarın yedinci gününde dinleyicileriyle buluştu. Yarın akşam ise Murat Kekilli sahne alacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Fuarın yedinci gününde şarkıcı Bayhan, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu.
Sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Fuarda yarın akşam şarkıcı Murat Kekilli sahne alacak.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat