Kahramanmaraş'ta Doğaseverler Kurban Bayramı'nı Kanyon'da Geçirdi

Kahramanmaraş'ta Doğaseverler Kurban Bayramı'nı Kanyon'da Geçirdi
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Kahramanmaraşlı doğaseverler, Kurban Bayramı tatilini Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi. 40 kişilik bir ekiple düzenlenen etkinlikte, bölgenin doğal güzellikleri keşfedildi.

Kahramanmaraşlı Doğa Severler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi.

Şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Hançer Deresi ile Hapis Kanyonu'nun birleşim noktasında yer alan Kale Boynu Kanyonu göz alıcı manzarası ve doğal yapısıyla doğaseverleri ağırladı.

Doğaseverlerden Kahramanmaraş Doğa Sporları Platformu (KADOS) Kurucusu Mustafa Yıldız, AA muhabirine, her yıl severek geldikleri bölgenin adeta doğanın cenneti olduğunu söyledi.

Bayramın 3'üncü ve 4'üncü gününde yaklaşık 40 kişilik bir ekiple kamp etkinliği düzenlediklerini aktaran Yıldız, "Bir tarafımızda Hançer Deresi, diğer tarafımızda Hapis Kanyonu var. Lokasyon olarak muhteşem bir yer. Her yıl geldiğim halde her defasında ayrı bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Kampa katılan Vildan Korur da ilk defa doğa kampı deneyimi yaşadığını ifade ederek, bölge olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Çağrı Emre Kır da bayram tatilini doğayla iç içe geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Mersin'den gelen Saniye Atilla da bölgenin gerçekten çok güzel olduğunu ifade ederek, kamp yaptıkları alanın doğası ve ortamıyla kendilerine çok hoş bir vakit geçirme imkanı sunduğunu ifade etti.

Tuğba Kaya da kamp etkinliğine ilk kez katıldığını aktararak, "Tayinim öncesi Kahramanmaraş'ta bu kadar doğa güzelliği olduğunu bilmiyordum. Elbistan'da Ceyhan Nehri çevresinde büyüdüm. Ancak araştırdıkça ilçelerde ne kadar güzel yerler olduğunu gördüm. KADOS ekibiyle keşfetmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Süleyman Karalar da Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerinin saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Kültür Sanat
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