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Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu Açıldı

Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu Açıldı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 'Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu' açılışını Yücel Arzen'in konseriyle gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, etkinliklerin çok çeşitli olacağını belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu" temasıyla düzenlenen programın açılışında, sanatçı Yücel Arzen, sanatseverlerle bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ile birlikteliğinin "Yedi Güzel Adam" dizisindeki "İsmail Efendi" isimli sahaf karakteriyle başladığını, bunun aynı zamanda sanat hayatının da başlangıcı olduğunu söyledi.

Cahit Zarifoğlu 2024-2024 Kültür Sanat Sezonu kapsamında birçok etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş, benim gönlümde her daim ayrı bir yer tutar. Türk edebiyatının en önde gelen şair ve yazarlarından Cahit Zarifoğlu'nun isminin verildiği kültür sanat sezonunun açılışında yer almak benim için ayrı bir mutluluk. Tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere, resim sergisinden imza gününe çeşitli etkinliklerle hemhal olacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. Bu organizasyonların düzenlenmesinde emekleri bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize ve paydaşlarına teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından sanatçı Yücel Arzen ve orkestrası, "Sakarya Türküsü", "Türk Marşı" ve "Utansın" eserlerini seslendirdi.

Seyircilerin büyük beğenisini toplayan eserler yoğun alkış aldı.

Programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yücel Arzen'e günün anısına çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat

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