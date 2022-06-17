Kağıthane Belediyesi Edirne'ye gezi düzenledi - Haberler

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Kağıthane Belediyesi Edirne'ye gezi düzenledi

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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Kağıthane Belediyesi Edirne'ye gezi düzenledi

Kağıthane Belediyesi koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesinin ardından kültür gezilerini yeniden başlattı.

Kağıthane Belediyesi koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesinin ardından kültür gezilerini yeniden başlattı. Ücretsiz düzenlenen gezilerde ilçe sakinleri bu kez Edirne'yi gezdi.

Vatandaşların ulaşım ve yeme içme gibi ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı gezi turlarında, Edirne'deki tarihi yerler uzman rehberler eşliğinde tanıtıldı. Kağıthaneliler Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami, Ulu Cami, Ali Paşa Çarşısı, II. Bayezid Külliyesi, Darüşşifa Sağlık Merkezi, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı, tarihi köprüler ve Balkan Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kültür gezileri ile 15 bin ilçe sakinini ağırlayacaklarını söyledi. Öztekin, " Kültür gezilerine katılmak isteyen ilçe sakinlerimize 6 farklı şehir sunuyoruz. Kültür gezilerimiz Edirne'den başka Çanakkale, Bursa, Safranbolu, Kastamonu ve Bilecik'le devam ediyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kağıthane Edirne Cami Kültür Sanat Haberler

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