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Kaçkar Dağları'nın etekleri sarı çiçeklerle renklendi

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Ayder Yaylası, kar örtülü zirveler, coşkun dereler ve sarı çiçeklerle bezeli doğasıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Bölge, endemik bitki türlerine ev sahipliği yaparken, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çiftçilerin de büyükbaş hayvanlarını otlattığı bir doğa harikası olarak öne çıkıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereleri ve çiçeklerle süslenen milli park ve içerisinde yer alan Ayder Yaylası, ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.

Sarı renkteki çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan yayla, çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölgede çiftçilik yapanlar da büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkarıyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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