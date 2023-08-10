John Wick Evreninde Geçecek Yeni Dizi The Continental İçin Fragman Paylaşıldı

Sevilen aksiyon film serisi John Wick'in dizi uyarlaması The Continental için resmi fragman yayınlandı. Dizi, John Wick evreninde geçecek ve Mel Gibson ile Colin Woodell'in başrollerini üstleneceği üç bölümlük bir mini dizi olacak. The Continental, Winston Scott'ın Continental Hotel'i ele geçirme hikayesini anlatacak. Dizi, 22 Eylül'de başlayacak ve Peacock platformunda yayınlanacak.

Sevilen aksiyon film serisi John Wick, dizi dünyasına taşınıyor. John Wick evreninde geçecek yeni dizi The Continental için resmi fragman paylaşıldı. Dizide başrolleri Mel Gibson ve Colin Woodell oynayacak. Peki The Continental konusu ve vizyon tarihi ne? İşte detaylar.

3 bölümlük The Continental 22 Eylül'de çıkacak

Dijital yayın devi Peacock tarafından hazırlanan The Continental, John Wick film serisinin öncesini anlatacak. Üç bölümlük mini dizi şeklinde çekilen yapım, Colin Woodell tarafından canlandırılan Winston Scott'ın Continental Hotel'i ele geçirme hikayesini anlatacak.

Resmi fragman, 1970'lerin New York'unu gözler önüne seriyor. Mel Gibson ise başrol karakterine Continental hakkında tavsiyelerde bulunan mafya babası Cormac rolünde oynayacak. Dizide bolca aksiyon sahnesi olacakken, Keanu Reeves'in filmlerine de göndermeler yapılacak.

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The Continental Peacock isimli platformda yayınlacak. Duyuruya göre ilk bölüm 22 Eylül'de, ikinci bölüm 29 Eylül'de ve final bölümü ise 6 Ekim'de sunulacak. Yapımcılığını John Wick ekibinin üstlendiği dizinin başrollerinde Mel Gibson, Colin Woodell, Ayomide Adegun ve Peter Greene gibi isimler yer alıyor.

Peacock platformunun resmi olarak Türkiye'de hizmet vermediğini belirtelim. Ancak diziye yönelik talep göz önünde bulundurulduğunda, farklı bir platform tarafından lisanslanma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan John Wick dünyasının genişlemesi de gözden kaçmıyor. Geçtiğimiz aylarda çeşitli stüdyolar ile görüştüklerini ve teklifleri değerlendirdiklerini belirten yapımcı Lionsgate, büyük bütçeli bir oyun geliştireceklerini ifade etti.

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