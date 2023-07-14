İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı'nda bugün açıldı. Sergi yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak.

Jandarmadan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı'nda bugün açıldı. Sergi yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak.

İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılında İstanbul Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonunda Türk milletinin demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. Yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak sergide 15 Temmuz'da halkın zaferini, direnişini gösteren ve akıllarda kalan fotoğraflar yer alıyor.