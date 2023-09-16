- Jandarma Bandosundan coşkulu konser

SİNOP - Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95. yıl dönümünde Sinop'a özel bir konser verdi.

Sinop İl Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen konserde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, farklı tarzlarda birçok şarkıyı seslendirdi. Sinoplu vatandaşlar konsere büyük ilgi gösterdi. Gencinden yaşlısına herkes söylenen şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar geçirdi. Sinop Huzurevinde kalan 77 yaşındaki Bayram Ali Demir'in konser anında ayağa kalkarak oynaması neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Konsere gelen vatandaşlar böyle bir konserin gerçekleşmesinden mutlu olduklarını, solistlerin ve koronun performanslarını çok beğendiklerini söyledi. Konserin ardından Vali Mustafa Özarslan, Bando Komutanı Jandarma Albay Kahraman Burak Aksoy'a çiçek verdi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve protokol üyeleri konseri takip etti.