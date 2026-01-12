Haberler

Kocaeli'nin simgelerinden tarihi saat kulesinin restorasyonunda sona gelindi

Kocaeli'nin simgelerinden tarihi saat kulesinin restorasyonunda sona gelindi
Güncelleme:
Kocaeli'nin simgelerinden İzmit Saat Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Saat mekanizması onarıldı, dış cephe temizlendi ve eksik parçalar tamamlanıyor.

Kocaeli'nin simgelerinden tarihi İzmit Saat Kulesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen restorasyon sürecinde titiz çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Ahşap imalatlarına yönelik çalışmaların sürdüğü tarihi yapıda, saat mekanizmasının tamiri tamamlanarak yeniden çalışır hale getirildi. İç mekanda öngörülen sıva imalatları ve paratoner montajı tamamlandı.

Zamanla deforme olan kurşun çatının kaplaması yenilendi. İzmit Saat Kulesi'nin pencereleri ise ilerleyen günlerde takılacak.

Saat kulesinin iç bölümünde tuğla örme, dış bölümünde taş kaplama bulunuyor. Taş ve tuğlalar arasında horasan harç kullanılan yapı, zamanla deformasyona uğrayarak taşıyıcı direncini büyük ölçüde kaybetmişti.

Saat kulesinin eski ihtişamına kavuşturulması amacıyla kapsamlı bir güçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Taş ve tuğlalar arasında oluşan boşluklar özel harçla doldurulurken, yapının dayanıklılığını artırmak için kompresörler yardımıyla 3 ton enjeksiyon uygulandı.

Yıllar içinde binanın yüzeyinde biriken kir ve pas, yukarıdan aşağıya doğru kumlama yöntemi kullanılarak temizlendi. Dış cephede zamanla bozulan motifler onarıldı, mermer yüzeyler temizlendi, taş derzleri yenilendi.

Bu aşamadan sonra restorasyon için kurulan iskele sökülecek ve çeşmelerin su tesisatı yapılacak.

Saat Kulesi'nin eksik parçaları tamamlanıyor

Restorasyon kapsamında cephede eksik olduğu tespit edilen parçalar tamamlanıyor. Mevcut elemanlardan kalıp alınarak üretilen parçalar, özgün yapıya uygun şekilde yerlerine monte ediliyor.

Cephe yüzeylerinde temizlik çalışmaları sürerken, ahşap bölümlerde zımpara işlemleri devam ediyor. Yapılacak aydınlatma sistemi sayesinde tarihi saat kulesi, gece saatlerinde de net bir şekilde görülebilecek.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Kültür Sanat
