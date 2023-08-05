İzmit Belediyesi Kent Orkestrası Özkan Uğur'u Anma Konseri Düzenledi

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Türk müziğinin değerli ismi Özkan Uğur'un anısına Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da bir konser düzenledi. Konserde Özkan Uğur ve MFÖ'nün unutulmaz şarkıları seslendirildi.

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Türk müziğinin değerli ismi Özkan Uğur'un anısına Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da bir konser düzenledi

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, kentin farklı noktalarında Park Konserleri'ne devam ediyor. Kent Orkestrası, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur anısına İzmit Unutmaz vizyonu ile Yahya Kaptan Amfi Tiyatro'da vatandaşlarla buluştu. Konserde Özkan Uğur ve MFÖ'nün unutulmaz şarkıları seslendirildi.

İzmitliler; Olduramadım, Sarı Laleler, Bodrum Bodrum, Ele Güne Karşı, Mazeretim Var Asabiyim Ben gibi unutulmaz parçaları hep bir ağızdan söyledi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Park Konserleri'yle vatandaşların sıcak yaz akşamlarına renk katmaya devam edecek.